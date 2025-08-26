Jupâni de Salon

Lotul României a cîștigat patru medalii de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, care a avut loc la Mumbai, India, în perioada 11 – 21 august. Ministerul Educației: „Felicitări! Mendel Emanuel Mendelsohn, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur; Teodor Bichir, clasa a XI-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de aur; Bogdan Rusea, clasa XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca, medalie de aur; Vlad Bolohan, clasa a X-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur. Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, pentru sprijin necondiționat!”. Din lotul României a făcut parte și David Palaghian, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava. Pregătirea și selecția au avut loc la Suceava, iar coordonatorii lotului au fost Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerul Educației, și Petru Crăciun, adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava. Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de domnul Crăciun, dar și de prof. Cristian Pîrghie, de la USV. Felicitări!