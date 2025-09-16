Jupân de Salon

Vicepreședintele CJ Suceava Nicolae Robu, fost jucător de rugby: ”Viitorul rugby-ului sucevean trebuie construit împreună. Lucrăm deja la o strategie prin care, din sezonul viitor, să avem o echipă de elită în Liga Națională, formată din cei mai buni jucători ai județului, și o a doua echipă în eșalonul secund, ca pepinieră pentru performanță. Așa cum am discutat și cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ne vom așeza la aceeași masă cu reprezentanții ambelor cluburi (CSM Suceava și RC Gura Humorului – n.r.) pentru a găsi cea mai bună formulă. Consiliul Județean, care a sprijinit în premieră rugby-ul din județ cu 250.000 de lei în acest an, va rămîne partener în acest demers, ce poate însemna salvarea și relansarea acestui sport la nivel local și un plus de valoare la nivel național”. Această declarație a fost prilejuită de meciul de retragere a humoreanului Ștefăniță Rusu, care la cei 49 de ani ai săi era cel mai longeviv rugbyst din România. Felicitări pentru întreaga activitate de jucător și succes în noua carieră de antrenor și manager al Rugby Club Gura Humorului.