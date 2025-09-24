Proiectul bine crescut

Consiliul Județean Suceava a anunțat finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la Grădinița Specială Fălticeni. Președintele comisiei de recepție a fost vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu. Investiția a avut o valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, din care aproape 3 milioane au fost fonduri nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014–2020. La grădiniță învață 105 copii cu dizabilități. Lucrările beneficiază de o garanție de 60 de luni. Domnul Robu a declarat: „Mă bucur că am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect început acum aproape șase ani. Este o investiție pentru copiii cu dizabilități și pentru șansa lor la un viitor mai bun, dar și pentru cadrele didactice și personalul care îi sprijină zi de zi. Astăzi, la Fălticeni, putem vorbi despre o grădiniță cu adevărat modernă, adaptată nevoilor celor peste 100 de copii înscriși aici”.

Așadar, timp de 6 ani proiectul nu s-a mișcat din grădiniță, aceasta devenind casa lui. Astfel, putem vorbi despre un succes al administrației județene, pentru că avem de-a face cu un proiect bine crescut, cu un proiect care are cei 6 ani de-acasă.

Admi(nist)rația județeană