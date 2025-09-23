Jupâni de Salon

Expoziție de forță, de mare forță, la Muzeul de Istorie din Suceava: „Revelații. Petre Velicu – Ion Mândrescu”. Muzeul Național al Bucovinei vă invită să vedeți cum ”pictura și sculptura își dau mîna într-un dialog spectaculos”. Muzeul condus de Emil Ursu vă invită să admirați lucrările a ”doi titani ai artei contemporane, care aduc împreună viziuni, simboluri și trăiri înnobilate de timp și inspirație, într-o expoziție monumentală”. Petre Velicu, care este stabilit de peste trei decenii la Paris, este unul dintre cei mai cunoscuți pictori suprarealiști români. Format la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, acesta a expus atît în România, cît și pe importante scene internaționale. Lucrările sale, aflate între figurativ și suprarealism, fascinează prin bogăția detaliului, cromatica intensă și temele inspirate din carnaval, mitologie și simboluri ale timpului. Sculptorul originar din Bucovina Ion Mândrescu s-a impus prin monumentalitatea formelor și printr-o expresivitate aparte, care i-au adus recunoaștere internațională la Paris, Strasbourg, Viena și Sevilla. Lucrările sale, prezente în numeroase colecții din țară și din străinătate, reprezintă repere ale sculpturii românești contemporane.