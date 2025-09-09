Jupân de Salon

Profesorul Petru Crăciun este cunoscut ca adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava, însă mai cunoscut, și nu doar la Suceava, este în calitatea sa de coordonator al lotului României de astronomie și astrofizică. Anul acesta, la Mumbai, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, România a cucerit patru medalii de aur. Cel care a fost coordonatorul lotului țării noastre la nu mai puțin de 18 ediții ale olimpiadelor, domnul Crăciun, a declarat: ”Niciodată nu am urmărit o satisfacție materială, ci am urmărit pasiunea, nu slava deșartă. Cînd faci munca cu pasiune vin toate de la sine. Mă rușinează lauda asta. Să nu faceți slavă deșartă dacă vreți ca Dumnzeu să vă mai dea. Faci ce trebuie să faci și toate vin de la sine”. Profesorul Crăciun a ținut să precizeze că selecția și pregătirea lotului național s-au făcut la Suceava, și că la Centrul Județean de Excelență Suceava componenții acestuia au beneficiat și de prezența unor foști elevi de-ai săi, acum studenți la mari universități din lume, precum Oxford sau Harvard. Talentul, munca, modestia și recunoștința fac casă bună cu performanța. O casă pe care unii o privesc de peste drum cu invidie.