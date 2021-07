Peace&Love, Ringo!

Acum, cînd acest număr din Jupânu’ e încă proaspăt, și dacă v-a căzut în mînă în timp util, aveți prilejul să faceți ceea ce ne îndeamnă Sir Richard Starkey, adică Ringo Starr. Dar cel mai bine e să vă livrez acum, aici, mesajul său, trimis fanilor săi (adică întregii lumi, fiindcă pe Ringo nu cred că poate exista ființă care să nu-l iubească!) cu exact o săptămînă înaintea evenimentului planetar: ziua sa de naștere, care este pe 7 iulie, zi în care, în acest an, Ringo împlinește (n-aveți decît să nu credeți!) fix 81 de ani! OPTZECI ȘI UNU! Ce nu-i clar? Iată mesajul: „Vă invit pe toți cei care doriți să vă alăturați sărbătoririi păcii și iubirii să fiți alături de mine de ziua mea, pe 7.7.21, la ora prînzului, ora locală, oriunde v-ați afla – puteți să postați, puteți s-o spuneți, puteți doar să vă gîndiți la asta – dar ar fi cu adevărat grozav dacă ați participa la >>Pace și Iubire<< la prînz, de ziua mea. Hai să împrăștiem pacea și iubirea de ziua mea. Hai, veniți toți!”. Asta înseamnă că ar trebui ca miercuri, 7 iulie, la ora 12.00, să ziceți sau să vă gîndiți la ce vă îndeamnă Ringo și să faceți semnul ăla cu două degete în formă de „V”.

Acesta este Ringo Starr, toboșarul cel mai cunoscut din istoria Muzicii, nu fiindcă ar fi fost fenomenal cu bețele în mîini, ci pentru că este unul din „The Fab Four”, The Beatles. Este vocea din „Yellow Submarine”, din „Octopus’s Garden”, din „With a Little Help from My Friends”… dar și a naratorului din genialul desen animat „The Point” (la noi, „Oblio”) și a personajului principal, locomotiva Thomas, din serialul animat „Thomas the Engine”. A învățat să bată la tobe de copil, cînd a stat ani întregi internat într-un spital TBC, unde a și primit cadou prima lui tobă! Ringo este pur și simplu minunat doar fiindcă există. Peace and Love, Ringo!