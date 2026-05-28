Paul McCartney și ecoul copilăriei din “The Boys of Dungeon Lane”

La peste șase decenii după ce a schimbat istoria muzicii alături de The Beatles, Sir Paul McCartney revine cu unul dintre cele mai personale proiecte ale sale: albumul ”The Boys of Dungeon Lane”. Discul, programat pentru lansare în această săptămînă, pe 29 mai, este, probabil, cel mai nostalgic material solo de pînă acum.

Titlul face trimitere la Dungeon Lane, o stradă din Speke, Liverpool, aproape de locurile în care McCartney și-a petrecut copilăria. Pentru fanii Beatles, alegerea nu este deloc întîmplătoare: întregul proiect pare construit ca o călătorie sentimentală prin amintirile adolescenței, prieteniile care au dus la formarea Beatles și atmosfera Angliei postbelice.

Albumul a fost produs împreună cu Andrew Watt, unul dintre cei mai apreciați producători contemporani, cunoscut pentru colaborările sale cu Ozzy Osbourne, The Rolling Stones sau Sir Elton John. Potrivit lui Watt, sesiunile au început încă din 2021, iar chimia dintre cei doi a fost spontană. Ca în multe dintre albumele sale solo, McCartney cîntă la majoritatea instrumentelor, demonstrînd încă o dată versatilitatea care l-a consacrat.

De altfel, primul single, ”Days We Left Behind”, lansat la 26 martie, stabilește tonul nostalgic despre care vă povesteam. Piesa vorbește despre „zilele lăsate în urmă”, despre prieteni vechi și despre trecerea inevitabilă a timpului. Criticii au remarcat imediat stilul profund „mccartneyan” al cîntecului: melodie caldă, armonii delicate și o emoție sinceră care amintește de perioada clasică Beatles. În declarațiile oferite presei, Sir Paul a explicat că discul este inspirat de propriile amintiri din Liverpool, dar și de ideea universală a trecutului pe care fiecare om îl poartă cu sine. Artistul cîntă despre copilărie, despre familia sa, despre relația cu John Lennon și despre perioada în care el și George Harrison descopereau muzica împreună.

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale albumului a fost lansarea ”Home to Us”, duetul cu Ringo Starr și cel de-al doilea single al discului. Piesa îi reunește pe cei doi Beatleși rămași în viață, avînd, bineînțeles, o încărcătură emoțională aparte.

Criticii care au ascultat fragmentele prezentate la Abbey Road Studios spun că albumul combină mai multe fețe ale lui McCartney: armoniile Beatles, energia Wings și sensibilitatea proiectelor solo precum ”Chaos and Creation in the Backyard” sau ”McCartney III”.

”The Boys of Dungeon Lane” conține 14 piese și este o privire retrospectivă spre originile unui artist care a influențat cultura pop modernă poate mai mult decît orice alt compozitor al secolului XX. La cei 83 de ani ai săi, Sir Paul McCartney nu încearcă să demonstreze că poate ține pasul cu muzica modernă; în schimb, transformă experiența și amintirea în artă sinceră și elegantă, așa cum a făcut-o mereu…

”The Boys of Dungeon Lane” este un album despre trecut, dar realizat cu luciditatea și sensibilitatea unui artist care încă găsește frumusețe în poveștile vieții sale. Mulțumim, Sir Paul! Fără tine, muzica n-ar mai fi avut aceeași putere de a uni generații întregi. (Foto: Mary McCartney)

Alexandra Cuza