Germania a respins sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar Gerhard Schroeder să coordoneze negocierile cu Uniunea Europeană pentru a asigura un acord de pace în Ucraina. În 2005, după ce nu a mai fost cancelar, domnul Schroeder a acceptat postul de preşedinte al unui consorţiu germano-rus pentru o conductă de gaz şi a devenit un apropiat al președintelui rus. La Suceava, arbitrul de fotbal Robert Șröder a fost ales în funcția de președinte al Organizației de Tineret a PSD. Nu a mers cu Gerhard, poate că merge cu Robert, pentru că acesta nu are nici o legătură de șeful de la Kremlin și, în plus, se pricepe la arbitraj.

