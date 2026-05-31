Domnilor jurnaliști,

Subsemnații, domnul Primar și domnul SUBprimar ai municipiului Suceava, ne exprimăm nedumerirea în legătură cu un articol fără titlu (de aia nici noi nu ne-am dat numele în această replică virgulă care are rolul de a lămuri unele lucruri neadevărate din articolul dvs.) publicat pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, în care se face trimitere la instituția Primăriei și la cei doi reprezentanți importanți ai acesteia, împreună cu niște versuri aiurea care ar vrea să țină loc de titlu. Ca să lămurim lucrurile de la bun început, în tot articolul este prezent un singur adevăr, dar oarecum incomplet și acela: că vrem ”transformarea centrului municipiului într-o floare”, dar, ca să avem imaginea completă, trebuie să ne amintim de acea bijuterie cinematografică virgulă capodopera cinematografiei indiene intitulată ”O floare și doi grădinari”: floarea va fi centrul comun…, pardon, orașului, iar grădinarii credem că vă e clar că vom fi noi, dl. Primar și dl. SUBprimar. Floarea asta metaforică iar virgulă care va fi emblema, simbolul, blazonul cătun…, pardon, municipiului Suceava, va fi permanent udată (în funcție și de buletinul meteo) de fîntîna arteziană pe care unul din cei doi grădinari, adică grădinarul șef, a conceput-o după modelul experimentat tot de domnia sa în pauzele luate de la zugrăvitul spitalului (operațiune finalizată cu mare succes, dovadă că nici pînă azi n-a căzut varul); cea din centru va fi una tot multifuncțională, polifonică și policoloră, adică avînd jeturile de toate culorile imaginabile și augmentate de o muzică pentru toate gusturile, playlista incluzînd capodopere ale tuturor genurilor, de la folclorul pur, reprezentat de ”Cîntă cucu-n Bucovina”, inclusiv varianta internațională ”Cîntă cucu-n Burkina Faso”, la ”Ce bombeu și ce balcoane!”, hitul suprem printre manele, fără a lipsi, desigur, marile doamne ale folclorului bucovinean, cele cu mierla-n gît. Va fi o bucurie de nedescris pentru toți sucevenii, mai puțin pentru doctorul Paziuc, care va rămîne fără pacienți, din moment ce muzica va alina toate deranjamentele psihice, fapt deja demonstrat cu ajutorul fîntînii din spital, închisă de o vreme, tocmai fiindcă nu mai erau pacienți pe secție datorită fîntînii.

Doru Popovici