Nimeni cîntă pentru nimeni

Scriu această rubrică cu două zile înaintea pseudo-evenimentului, presupus muzical, de a cărui promovare nu știu cine s-a ocupat, dar a făcut-o în modul cel mai profesionist cu putință, dînd de lucru (evident că gratis!) tuturor televiziunilor, de la cele de știri pînă la generaliste, incluzîndu-le și pe cele aflate în capul listei de audiență. Ultima săptămînă, într-un crescendo absolut agresiv, mi-a fost umplută pe ”micul ecran” de știri fără niciun conținut despre un Neica Nimeni cu acte (cu acte sovietice!, adică provenite din Belarus, o țară aflată sub o dictatură aproape de neimaginat în acest mileniu) care ar urma să cînte (cînd citiți dv rubrica asta, se vor fi stins pînă și ecourile panaramei de ”concert”) chiar pe Stadionul Național, unde cu o săptămînă mai devreme a cîntat Metallica, iar în anii trecuți felurite alte nume celebre. De ce ar aduce cineva aici, un organizator de spectacole, pe un Nimeni, care pe deasupra mai e și neam de rusalăi? De ce n-ar cînta Nimeni ăsta pe un cîmp, pe un deal sau pe șapte văi și-o vale-adîncă? Sînt întrebări evident retorice, dar la care zău că s-ar cuveni să se dea niște răspunsuri. Pe mine mă interesează cum naiba de au auzit de existența maimuțoiului ăstuia, pe nume Max Korzh, ăi’ care l-au adus? Ce cîntă? Păi, am încercat să aflu, și am aflat: nu cîntă! Grohăie (după unii, cică e rapper), rage, urlă ca un descreierat, înconjurat de niște tolomaci care produc din diverse instrumente felurite pîrțuri. Știrile vorbesc despre nu știu ce fel de pericole, iar jandarmii susțin că situația e sub control. Ce control, mă? Am înnebunit toți? Niște golani, chiar dacă sînt vreo 70.000, n-au ce pericol să constituie, cu tot cu drogurile pe care le vor avea în buzunare sau deja în vene. Sînt gata să pariez că în afară de niște fugiți de-acasă, care oricum nu vor ști unde și de ce s-au dus, restul tot așa: vor fi uitat unde au fost, băuți și fumați. Mare șmecherie de concert: nimeni a cîntat pentru 70.000 de nimeni! (Foto: news.ro)