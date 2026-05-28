Veșnicia nu s-a născut în Superligă

Sînt cunoscute și sînt citate în cele mai diverse contexte vorbele poetului Lucian Blaga, ”Veșnicia s-a născut la sat”, singurul loc în care nu sînt aplicabile fiind Liga Profesionistă de Fotbal Sătesc, adică asta de la noi, unde și dacă se joacă prin ”orașe” (chiar vă mirați că am pus ghilimele!?), precum Slobozia, Voluntari, Ovidiu, Clinceni, tot nu depășește nivelul sătesc, nici prin infrastructură (începînd cu ”stadioanele” cu cîte trei rînduri de scaune, pe care nici aparatura pentru VAR nu se poate instala!), nici prin calitatea umană, fotbaliștii fiind toți necalificații, refuzații, împiedicații, repatriații prin gonire, fosilizații etc., iar antrenorii fiind de regulă unii care ajută la spălarea banilor de către porecliții ”investitori”, prefăcîndu-se că antrenează banda aia de fotbaliști pîrîți. De fapt, azi despre antrenori vreau să scriu nițeluș, în ideea că echipa care la începutul sezonului urla că n-are adversar, numita FCSB, spre final s-a văzut că n-avea… nici punctele de play-off, așa că s-a angajat în bătălia anti-retrogradare! Deși, la început, patronul-antrenor grohăise că Charalambous e pe viață la cîrmă, ”viața” a durat pînă în preajma finalului de campionat, cînd a fost înlocuit de un altul, Rădoi, care începuse această ediție de campionat ca antrenor la U Craiova, unde fusese și el prezentat tot ca eternizat pe post. Numai că veșnicia s-a născut la sat, nu la stînă, fie ea chiar din Capitală!, așa că eternizarea lui Rădoi s-a fîsîit și aici după doar cîteva etape, cel mai proaspăt eternizat pe post, săptămîna trecută, fiind unul Marius Baciu, care mie îmi spune exact tot atît cît vă spune și dvs.! El chiar ar putea să simbolizeze veșnicia, în ideea că Gigi Becali va rămîne pe veci antrenor principal, iar Meme secund. Baciu? Pe hîrtie, ce, nu trebuie și unul care să scrie foaia de joc?