Drama fantasy despre tinereţea eternă, iubire şi pierdere

Am revăzut zilele acestea Secretul lui Adaline, pe care îl difuzează Cinema PRO, un fantasy frumos şi sensibil cu o distribuţie valoroasă. Pe actrița Blake Lively o știam din The Town, Green Lantern (unde l-a întîlnit pe Ryan Reynolds, soțul ei din 2012), din Savages şi The Shallows. Dar pentru publicul tînăr ea e cunoscută din serialul pentru adolescenți Gossip Girl – unde interpreta rolul Serenei van der Woodsen -, dar și din The Sisterhood of the Traveling Pants sau The Private Lives of Pippa Lee.

În acest film, regizat de Lee Toland Krieger, tînărul regizor care mai are la activ peliculele independente The Vicious Kind (2009) și Celeste & Jesse Forever (2012), Blake Lively joacă rolul principal, pentru care fuseseră în cărți Katherine Heigl și Natalie Portman. Cum joacă? Cuminte, simplu și credibil pentru o poveste de dragoste complicată care evoluează în mai multe planuri temporale.

Partenerul ei, Michiel Huisman, este actor de seriale, mult mai cunoscut drept Daario Naharis din Game Of Thrones, cel care are relații de ”amiciție” cu Khaleesi! Dar în The Age of Adaline e cavalerul pentru care eroina renunță la a mai fugi și a se mai ascunde. E agreabil, și pentru marele ecran este o figură nouă, interesantă chiar cu aerul lui meridional şi ochii calzi!

Secretul lui Adaline ne prilejuieşte și reîntîlnirea cu doi actori îndrăgiți – Harrison Ford şi Kathy Baker, aici părinţii protagonistului, dar şi cu Ellen Burstyn ce o întruchipează pe fiica octogenară a eroinei fără vîrstă, un tandem şocant în care bătrîna îi spune „mamă” celei care ar putea să îi fie nepoată!

Filmul este o fantezie frumos scrisă despre drama de a supravieţui dispariţiei tuturor celor pe care îi iubeşti, despre teama de a te mai ataşa, despre însingurare, şi, la final, despre puterea atotcuprinzătoare şi tămăduitoare pentru suflet a iubirii împărtăşite. Morala este una importantă: nu-ţi fie teamă să iubeşti atunci cînd întîlneşti persoana potrivită! Oricum sînt multe întorsături de condei în această poveste, care o recomandă drept un film interesant, stenic şi cald.

Şi nu pot să nu remarc un Cavalier King Charles Spaniel, ce își face intrarea printr-o elegantă alunecare pe parchet și care este un cîine ca de jucărie! Are o expresie plină de dragoste și ochi minunaţi, care-l fac să semene cu un om (de aceea Blake îi vorbește ca unui partener). Mai mult, este o scenă (pentru mine copleşitoare!) care mi-a adus aminte de despărțirea de Apalosa noastră, cea mai frumoasă şi deşteaptă fetiţă leu tibetan, căreia i-am vorbit pînă în ultima clipă și am ținut-o în brațe ca pe un copil drag. Mai mult, această scenă subliniază și chinul de a fi mereu tînăr în preajma celor pe care-i iubești, care îmbătrînesc și se sting.

Filmul este încărcat de energie pozitivă și vreau să remarc abilitatea regizorală de a nu cădea în desuet sau patetic, dirijînd o poveste despre tinerețea veșnică. Pînă și vocea naratorului este una amuzantă (Hugh Ross fiind folosit ca povestitor și în The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford).

Așadar un film bine făcut, o dramă fantasy cu nuanțe romantice, care nu are nici o legătură cu Death Becomes Her, obsesia hollywoodiană pentru tinereţe şi frumuseţe veşnică, nu e despre vampirițe și nu semăna nici cu The Curious Case of Benjamin Button, unde e vorba de o evoluție în sens invers (Ben se naște bătrîn și moare copil), tema fiind mai degrabă pe linia lui Forever Young, cu Mel Gibson, Elijah Wood și Jamie Lee Curtis, filmul lui Steve Miner din 1992.

Aşa că am un singur sfat: vedeți acest film pe care îl difuzează Cinema PRO…. înainte de a mai îmbătrîni cu încă o zi!

Director: Lee Toland Krieger

Writers: J. Mills Goodloe, Salvador Paskowitz,

Stars: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Kathy Baker, Ellen Burstyn, Amanda Crew, Richard Harmon, Hugh Ross, Cate Richardson, Anthony Ingruber

Michaela Platon

Jurnalist de film