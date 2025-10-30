Joe Bonamassa – Breakthrough, o călătorie muzicală universală

Ori de cîte ori am ocazia mă întorc la blues – muzica ce mi-a deschis orizonturi pe cînd aveam doar șaisprezece ani și mi se ivea șansa de a cînta într-o trupă. Blues-ul a fost primul meu pas spre libertate.

Printre clasici, îl descopeream și pe Joe Bonamassa, un titan al blues-rock-ului contemporan – născut în aceeași zi cu mine, dacă-mi permiteți să mă mîndresc.

În această vară, Bonamassa a revenit cu cel de-al șaptesprezecelea album de studio, lansat prin propria sa casă de discuri, J&R Adventures. Breakthrough s-a lansat la 18 iulie, fiind înregistrat în mai multe colțuri ale lumii – de la studiourile din Nashville la peisajele sonore ale Greciei și Egiptului. Bonamassa a vorbit despre Breakthrough ca despre o „călătorie muzicală planetară”, o încercare de a surprinde spiritul universal al blues-ului prin filtre culturale variate. „Am vrut ca fiecare piesă să respire aerul unui loc diferit”, spunea el într-un interviu recent pentru presa străină. „Blues-ul nu e doar american, e universal – un limbaj al rezistenței și al renașterii”.

La cîrmă se află, din nou, producătorul Kevin Shirley – colaboratorul său de încredere, care a lucrat și cu Iron Maiden, Journey sau Black Country Communion. Împreună, cei doi au reușit să creeze un sunet dens, dar aerisit, în care chitara lui Bonamassa rămîne ,,regina balului”. Să vă mai spun că, printre colaboratori, se numără și chitaristul Josh Smith, pe care am avut onoarea să-l ascultăm live la Suceava Blues Festival, în 2016? Ehe, lume bună! În echipa sa, Bonamassa i-a mai adunat pe Reese Wynans (clape), Lemar Carter (tobe), Calvin Turner (chitară bas) și pe vocalistele Jade MacRae și Danielle DeAndrea.

În ansamblu, Breakthrough este mai mult decît un nou capitol în cariera lui Joe Bonamassa – este o declarație de maturitate muzicală. Vorbim despre un bluesman rafinat, disciplinat, care nu mai are nimic de demonstrat – doar de cîntat. Cu un sunet divers, o echipă de colaboratori bine închegată și o producție atentă la nuanțe, Breakthrough confirmă faptul că Bonamassa este una din cele mai solide și autentice prezențe în blues-rock-ul contemporan.

Ascultăm Breakthrough la Radio Top Suceava (pe 104.00FM și radiotop.ro) în primul weekend din noiembrie – sîmbătă, 1 noiembrie, de la ora 19.00, dar și duminică, 2 noiembrie, de la ora 18.00. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza