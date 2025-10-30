Prea multă țuică strică. Nu doar la om, ci și la gap

Cătălin Nechifor, fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava, a vorbit despre declarația șefului ANAF, Adrian Nica, care a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României, el precizînd că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.



”Este vorba despre declarații nefericite date de oameni care n-au ieșit poate din birou vreodată ca să vadă ce-i cu România reală. Așa, ca să înțelegem ce a avut <poetul> în minte cînd s-a exprimat astfel, într-adevăr, atunci cînd produci ceva în casă, cînd tai porcul, cînd faci țuică, cînd faci magiun, tu nu cumperi. Ai prunele din grădină, ai niște zahăr, mă rog, mai cumperi ceva. Eventual, dacă folosești curent electric sau gaz, sau lemne pe care le cumperi fiscalizat. Dacă faci foc în curte cu lemne din grădină, atunci, într-adevăr, tu nu intri în circuitul ăsta economic național. Tu produci pentru subzistență, pentru economia propriei tale gospodării. Și atunci nu ai nici acel joc de TVA. Deci nu cumperi cu TVA, nu folosești mecanismele de taxare și impozitare. Clar, e o logică în ceea ce s-a spus, dar de aici și pînă să dăm vina pe bătrînicile care fac magiun, că nu pot ăștia colecta TVA-ul, e cale foarte mare. Gap-ul este diferența între ceea ce ar fi trebuit să colectăm și ceea ce colectăm în realitate, iar gap-ul de TVA e undeva peste 30% spre 40% în România, cam cel mai mare de la nivelul Uniunii Europene. Și asta denotă incapacitatea instituțiilor, inclusiv ANAF-ul, de a colecta TVA-ul pe care statul trebuie să-l ia, pentru că e taxă pe valoare adăugată la orice produs vîndut în România prin firme care plătesc TVA. TVA-ul tu, ca și persoană juridică, ești obligat să-l colectezi de la clientul următor și să-l dai statului. Înainte, pe vremea comunismului, era un impozit pe circulația mărfurilor și a fost o perioadă și după Revoluție. Acum sistemul european e un sistem bazat pe TVA sau VAT, cum zic cei din spațiul anglo-saxon, și care înseamnă un impozit relativ ușor de luat de către stat, dar iată că România nu reușește lucrul ăsta”.