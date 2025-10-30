Mahalaua World Cup

Săptămîna în care de la spaima din meciul contra Moldovei am trecut la extazul de după victoria contra Austriei a fost marcată și de cîteva întîmplări (după mine, deloc întîmplătoare) petrecute în ”marea familie tricoloră” (așa cum li se pare metaforicilor cu studiile efectuate prin școli ajutătoare că sună într-un mare fel!), toate avîndu-l în prim plan pe ”capul familiei”, domnul selecționer Mircea Lucescu.

Prima, absolut inexplicabilă, e legată de nu știu ce comentariu mîrlănesc făcut de un angajat de la Digi Sport în legătură cu vîrsta și starea de sănătate a selecționerului. În mod normal (mai corect cred că ar fi fost: ”Un om normal…”) nu avea de ce să se dea rănit, mai ales că ăl` de spusese prostia era un cameraman sau așa ceva, iar comentariul nu fusese unul public. Cînd colo, dl. Lucescu s-a dedat la niște mahalagisme de care zău că nu-l mai credeam capabil, făcînd un circ lipsit de logică și părînd să uite că el conduce nu o gașcă de cartier care joacă pe o bere duminica pe la prînz, ci echipa numită România. În momentul cînd și pentru tine se cîntă Imnul înaintea meciului, nu ai voie să te pretezi la ciondăneli cu un flăcău din rîndul spectatorilor. Fișa postului selecționerului prevede doar misiunea de a-ți reprezenta țara cît mai bine cu putință, și nicidecum țîfnoșeala ca-n scara blocului.

Tot dl. Lucescu, cantonat mental probabil în zilele cînd în complicitate cu alți dinamoviști îl ”lucra” pe Dobrin cît să nu intre pe teren la Mondial, a inventat niște bazaconii pentru a nu-i introduce în teren pe doi dintre cei convocați. Nu le dau numele, că nu asta contează, ci faptul că Lucescu a procedat cu ei la fel cum o făcuse și cu Mitriță cu vreo lună înainte. De data asta, a anunțat că cei doi sînt accidentați, ceea ce a indus spaima la echipele lor de club! La 80 de ani și la cîtă glorie a adunat, nu cred că dl. Lucescu are voie să procedeze astfel. Bărbătește ar fi fost să le spună că nu mai are nevoie de ei. Dar să minți în felul ăsta e tot o dovadă de mahalagism. Oare asta vrem să ducem la Mondial, în SUA, mahalaua?