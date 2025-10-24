Nici Kiss nu se astîmpără

La începutul săptămînii trecute, chitaristul Gene Simmons, membru co-fondator al legendarului grup Kiss, a suferit un accident de mașină pe autostrada care merge de-a lungul coastei, în Malibu. Mașina condusă de el a traversat cîteva benzi, oprindu-se apoi într-un autoturism parcat. După sosirea ambulanței și internarea sa pentru investigații, Gene Simmons a declarat că a leșinat la volan, probabil ca urmare a schimbării medicației pe care o ia pentru o afecțiune cardiacă mai veche. Totodată a fost externat și lăsat să se refacă acasă, în Los Angeles. Trebuie menționat că Simmons a mai avut o cădere și în 2023, în timpul unui concert în Brazilia, la Manaus. Atunci, concertul s-a întrerupt cîteva minute, iar Simmons s-a hidratat chiar pe scenă, ducînd concertul pînă la capăt.

Acum, deși au pus capăt turneelor odată cu cel din 2023 („End of the Road World Tour”, care i-a adus și în România), Kiss sînt așteptați să revină pe scenă, pentru numai trei zile, în perioada 14-16 noiembrie, într-o serie de concerte prin care sărbătoresc cei 50 de ani de carieră și care vor avea loc la Planet Hollywood. Separat, Gene Simmons își continuă activitatea cu Gene Simmons Band, grup ale cărui concerte includ piese Kiss, dar și preluări de la Led Zeppelin și The Beatles.

Dar cea mai tare invenție a lui Gene este provocarea adresată fanilor săi: pentru ”doar” 12.495 de dolari, oricare din ei poate deveni ”asistentul personal al lui Gene pentru o zi”! El zice că asta poate învăța ”asistentul” de la el: cum să facă bani! Citez: ”Toată viața am luptat pentru a fi puternic și bogat. E mai bine să fii bogat decît sărac. Chiar dacă ești un nenorocit, e mai bine să fii un nenorocit bogat!”. (Foto: Guitar.com)