Mașina cu 3 șoferi!

Nu fiindcă aș avea eu ceva predispoziții către chestii tragice pe care reporterii și redactorii de la RTV le transformă în mod aproape natural în momente comice, însă abordarea acestor întîmplări nefericite cu aceeași lejeritate cu care tot ei vorbesc despre mondenități d-alea jenante nu poate să nu mă facă să le popularizez. Bunăoară, pe 13 octombrie, una dintre vedetele incontestabile ale zicerilor lipsite de logică, Iulia Blondea, prezentînd accidentul în care o tînără gravidă și fătul și-au pierdut viețile, zice la RTV, la ora 12:45: ”În accident, și-au pierdut viața atît TÎNĂRA, CÎT ȘI COPILUL NOU NĂSCUT”! Crezînd că n-am înțeles, am urmărit știrea de mai multe ori în cursul aceleiași zile. A sunat la fel. Știu prea bine ce a vrut să spună, la fel știți și dvs., însă problema este de ce pentru reporterița în cauză NOU NĂSCUT este același lucru cu NENĂSCUT!

În aceeași zi, un alt accident cumplit, soldat cu un deces și cu o altă victimă, resuscitată și dusă la spital. Sosită acolo, la ora 17:20, reporterița RTV se bagă în mijlocul străzii, printre polițiști și procurori, care (cu exagerată blîndețe!) îi explică panaramei că n-are ce căuta acolo, în mijlocul străzii, printre probe. Revenită pe trotuar, ochește vizavi un grup de trei flăcăi, îi spune cameramanului să-i arate în cadru, iar apoi zice gogomania: ”Acolo este probabil UNUL DINTRE FĂPTAȘI”! Ce rezultă de aici? Păi, nu trebuie să fii laureat Nobel pentru a înțelege că la volan erau mai mulți șoferi (o fi fost o mașină cu cîteva volane?), din moment ce era vorba de ”făptași”, la plural. Apoi, chestia cu probabilitatea: pe bază de ce ar fi putut distinsa (de fapt: destinsa!) deduce că ăia/ăla erau/era asasinii/asasinul? Aveau mecle de ucigași auto!? Deducțiile domnișoarei s-ar fi putut regăsi într-o construcție simplă și chiar logică: ”Unul din cei trei este probabil făptașul”. Așa-i că astfel nu mai sînt trei volane, ci unul singur?

Rămînem în perimetrul ăsta funebru cu o zicere din 23 iunie, de la ”Ce spun românii”, cu care v-am rămas dator. Întreabă Cabral: ”Ce ușă n-are mîner?”. Răspunde un domn: ”De la cavou!”. Logica dumnealui, expusă ulterior, îi dictase că oricum de dinăuntru n-are nimeni nevoie de clanță!