THE WHO: Sfîrșitul nu-i aici…

La finalul lui octombrie, pe 31 mai exact, legendarul disc ,,Who Are You” al grupului The Who revine în atenția publicului printr-o ediție Super Deluxe, care promite să fie mult mai mult decît o simplă reeditare. Această lansare marchează o incursiune fascinantă în ultimele sesiuni de studio ale trupei cu bateristul Keith Moon, care a încetat din viață la doar cîteva săptămîni după apariția albumului din 1978. Pentru fanii Who și colecționarii de muzică, relansarea reprezintă o ocazie unică de a descoperi secretele ascunse ale unuia dintre cele mai importante albume ale trupei. Ediția Super Deluxe include șapte CD-uri și un Blu-ray, reunind peste șaptezeci de piese rare și nepublicate pînă acum. Printre acestea se află mixul inițial realizat de Glyn Johns, refuzat la vremea respectivă, dar și reinterpretările moderne ale lui Steven Wilson, care readuc în prim-plan detalii muzicale uitate. Colecția oferă înregistrări din repetițiile din studiourile Shepperton, înregistrări live din primul turneu american al trupei fără Keith Moon, cu Kenney Jones la tobe, dar și sesiuni de studio pentru filmul documentar „The Kids Are Alright”, incluzînd piese emblematice precum „Baba O’Riley” sau „My Generation”. În plus, trebuie să ascultați cover-ul Beatles ,,I Saw Her Standing There”, cu Keith Moon la voce!

Ca de obicei, remasterizările stereo și Dolby Atmos semnate de Steven Wilson aduc un suflu proaspăt albumului, evidențiind fiecare detaliu al sunetului original și păstrînd totodată energia explozivă a sound-ului Who.

The Who rămîne, chiar și după decenii, o forță indestructibilă a rock-ului, o trupă care nu doar că a definit o epocă, ci a inspirat generații întregi de muzicieni, dar și pe noi, muritorii.

Anul acesta, The Who (adică Townshend și Daltrey) și-au luat la revedere de la scenă în această formulă, în turneul de adio ,,The Song Is Over”, un spectacol fantastic (lăsînd la o parte copilăriile și polemicile lui Zak Starkey, dezbătute în presă), care a marcat încheierea a peste șase decenii de carieră. Alături de ei i-au avut și pe Billy Idol, Joe Bonamassa, Booker T. Jones sau Joe Perry.

Propun să celebrăm această moștenire muzicală extraordinară. Chiar și după șase decenii, energia, determinarea și pasiunea celor doi membri The Who rămîn nealterate. Muzica nu îmbătrînește. Nici noi, atît timp cît o ascultăm cu aceeași sete ca prima dată.

Alexandra Cuza