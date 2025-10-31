Profesorii, vinovații de serviciu

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să spună cine-s vinovații pentru costurile imense cu dobînzile plătite de stat pentru creditele contractate. Doamna Grosu i-a transmis o interpelare premierului în care arată că în primele nouă luni ale acestui an, costurile cu dobînzile pe care le-a plătit Statul Român au ajuns la 40 de miliarde de lei, cu 50% mai mult ca în aceeași perioadă a anului trecut.

Cum premierul are atîtea pe cap și nu va avea timp să răspundă, vă spunem noi cine sînt vinovații, doamnă: profesorii, pentru că nu sînt de acord să predea cîte 30 de ore pe săptămînă și încă fără să primească salariu, iar din această cauză nu scade deficitul bugetar și agențiile de rating au dat o notă foarte proastă României, care, astfel, este nevoită să se împrumute în condiții dezavantajoase.

Bugeto-dacii