Jupâni de Salon

Așa cum spune directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, parada cu făclii a domnițelor și cavalerilor reprezintă un eveniment în sine. Adică, este un eveniment într-un eveniment, acesta fiind Festivalul de Artă Medievală ”Ștefan cel Mare”, ajuns la cea de-a XVIII-a ediția. Făcînd o paralelă care poate părea deplasată, și parada delegațiilor participante la olimpiadele sportive și deschiderile campionatelor mondiale și europene de fotbal reprezintă evenimente în sine. Anul acesta, parada pare să fi fost cea mai bogată – și ca număr de participanți, și ca diversitate, și ca frumusețe. Trupele participante la eveniment, dar și oamenii simpli care au ținut să facă parte din coloana care a străbătut Suceava de la un capăt la altul, pînă la Cetatea de Scaun, au făcut risipă de imaginație și de seriozitate atunci cînd și-au pregătit costumele pentru paradă. A fost ceva deosebit, care a consolidat poziția Festivalului ”Ștefan cel Mare” de cel mai mare și mai tare festival de profil din țară. Felicitări organizatorilor și participanților la eveniment!