Jupân de Salon

Dacă este 13 septembrie este și Ziua Pompierilor. Cu ocazia acestui eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a subliniat ”că activitatea pompierilor nu se limitează la intervențiile în caz de incendii, accidente, fenomene meteorologice periculoase sau alte situații de urgență. Prevenirea, pregătirea și informarea populației reprezintă, de asemenea, componente importante ale activității instituției, cu rol în reducerea riscurilor și protejarea populației, a bunurilor și a mediului”. Județul Suceava este un județ greu pentru salvatori, fiindcă este un județ foarte întins, cu șoferi care se urcă băuți la volan ori care doar calcă pedala de accelerație la maxim, cu gospodării al căror coș de fum nu l-a văzut hornarul de ani de zile, cu furtuni care transformă cursurile firave de apă în adevărate fluvii sau cu agricultori care incendiază resturile vegetale. Salvatorii suceveni au zilnic de lucru, fiind solicitați să intervină la cazuri mai mult sau mai puțin grave, iar aceștia percutează de fiecare dată. La mulți ani, și pompierilor militari, și pompierilor civili, și la cît mai multe intervenții reușite!