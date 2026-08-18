Jupâni de Pardon

Unii, cînd n-au ce face, se bagă în seamă pe rețelele de socializare, indiferent dacă știu sau nu despre ce este vorba, și postează tot felul de aberații și/sau acuzații. Mai grav este cînd unii dintre ei trec la nivelul următor și bombardează instituțiile statului cu tot felul de plîngeri, ținîndu-i pe alții din treabă. De exemplu, primarul de la Siret, Adrian Popoiu, a scris: ”Chiar dacă unii încearcă permanent să ne împiedice prin reclamații, acuzații și atacuri politice, noi continuăm să facem ceea ce contează cu adevărat pentru comunitate: să aducem investiții și să construim. La noul corp de clădire destinat liceului – școala profesională – lucrările au ajuns la aproximativ 50%, iar ritmul de execuție din teren este foarte bun. (…) Rând pe rând, reclamațiile se dovedesc lipsite de fundament. În schimb, ceea ce rămâne în urmă sunt lucrările, investițiile și rezultatele pentru Siret”. Din ce știm noi, s-au depus reclamații și pe la Curtea de Conturi, și pe la DNA, și pe la DIICOT. Încă n-au fost depuse la Tricot, la Pișcot sau la Compot, dar niciodată nu e prea tîrziu. Trist, foarte trist.