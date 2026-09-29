Jupân de Salon

Muzeul Radioului Siret a obținut premiul de Excelență în Turism 2026, în cadrul Galei Turismului „Descoperă Nord-Est” care a avut loc la Vaslui. Restauratorul și colecționarul Gusul Procopie Florin, cel care a pus bazele acestui muzeu deosebit, a declarat după primirea premiului din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, prin Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, în cadrul evenimentului organizat alături de Consiliul Județean Vaslui: ”În spatele acestui premiu sînt sute de aparate readuse la viață, ore de restaurare, evenimente, expoziții, parteneriate și, mai ales, oameni și prieteni. Vizitatori din Siret, din toate colțurile țării și din străinătate, copii, colecționari, artiști, diplomați, profesori, prieteni și voluntari care au făcut ca muzeul să fie un loc viu. Mulțumim tuturor celor care au crezut în această idee, ne-au trecut pragul, ne-au sprijinit și au dus povestea Muzeului Radioului Siret mai departe! Mulțumim partenerilor, Primăria Oraș Siret și Rotary Club Suceava Cetate, pentru susținerea și încrederea acordată acestui proiect!”. Un premiu cît se poate de meritat pentru acest om pasionat. Altă rimă nu am găsit. Felicitări, domnule Gusul, și la cît mai mulți vizitatori!