Jupân de Salon

Într-o vreme în care s-a tot vorbit despre rezultatele slabe de la testele PISA și despre analfabetismul funcțional, care cică ar fi o notă dominantă pentru învățămîntul nostru, de sus și pînă jos, ar fi bine să se discute și despre excelența în educație. Centrul de Excelență în Învățămînt Suceava va avea anul acesta noi specializări, printre care inteligența artificială. Înscrierile elevilor foarte buni la acest centru se desfășoară pînă pe 2 octombrie pentru disciplinele de bază, acestea fiind limba și literatura română, matematică, biologie, chimie, fizică și informatică. Însă, pentru acest an sînt și noutăți, conform profesoarei de biologie Gabriela Scutaru, de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, directoarea centrului: ”La informatică, prezentăm și o noutate, și anume am înființat o grupă de inteligență artificială, spre deosebire de celelalte două grupe care au funcționat pînă acum în cadrul centrului județean. (…) Încă o noutate, domeniul psihologie este cuprins la modul general, pentru că sub această umbrelă vom avea mai multe domenii socio-umane care vor funcționa. Apoi, excelență în istorie, proiectul de geografie, care a fost înființat anul trecut, toate au dat startul acum înscrierilor”. Succes!