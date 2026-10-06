ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava cu sediul în mun. Suceava, b-dul. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava, prin Ocolul Silvic Breaza, titular al proiectului “Reabilitare Drum Forestier Știrbu (Lucava Ramificație) – Pod la Hm 01+50”, din comuna Moldova Sulița, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Suceava, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în com. Moldova Sulița, sat Moldova Sulița – extravilan, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriței, nr. 1A, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00 și vineri, între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmsv.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.