Mai mult ca prefectul

În calitate de prefect de Suceava, avocatul Traian Andronachi a blocat licitațiile pentru parcările din municipiului reședință de județ, dîndu-i astfel o lovitură primarului Vasile Rîmbu și oferindu-i satisfacție președintelui Consiliului Județean și al PSD, Gheorghe Șoldan. La cîteva luni de la decizia prefectului de atunci, instanța încă nu s-a pronunțat în dosar. Vasile Rîmbu, suspendat din PSD pînă în luna iulie a anului viitor, a rămas fără posibilitatea de a organiza licitații, însă continuă într-o veselie să închirieze locuri de parcare la prețul de 500 de lei pe an bucata.

De cîteva săptămîni, Gheorghe Șoldan și Vasile Rîmbu se războiesc pentru operatorul regional de apă și canal ACET Suceava: cînd își pune președintele CJ oamenii la conducerea firmei, cînd își plantează primarul oamenii. Sînt mai multe plîngeri în instanță în legătură cu ceea ce se întîmplă la ACET, iar pînă în prezent pare în avantaj tabăra Șoldan. Asta, datorită implicării avocatului Traian Andronachi.

Așadar, pe undeva, Gheorghe Șoldan ar trebui să fie mulțumit că PSD a ieșit de la guvernare și, astfel, protejatul său Traian Andronachi și-a pierdut postul de prefect, fiindcă, dacă ar mai fi deținut funcția, acesta nu s-ar fi putut băga în războiul pentru ACET, însă ca avocat poate. Cum ar veni, domnul Șoldan a pierdut un prefect, dar a cîștigat un avocat.