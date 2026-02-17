Jupâni de Salon

Felicitări, din nou, rugbiștilor humoreni! Acum, pentru că au luat decizia curajoasă de a juca în prima ligă, după ce au promovat pe teren, ca urmare a cîștigării Diviziei Naționale de Seniori, ediția 2025. Săptămîna trecută, Federația Română de Rugby a admis oficial Rugby Club Gura Humorului în Liga de Rugby Kaufland, primul eșalon valoric din România. Îți trebuie curaj să faci așa ceva, pentru că în prima ligă altul este nivelul competițional și îți trebuie și alți bani, pe care RC Gura Humorului nu-i poate avea ca cei de la Dinamo, Steaua sau Rapid. RC Gura Humorului este un club privat, care se bazează pe o serie de sponsori, pe Consiliul Județean Suceava, care ar urma să ofere un buget de 500.000 de lei, și pe Asociația Mingea Ovală, care a plătit în ultimii ani cîțiva jucători străini care au evoluat pentru club. Să sperăm că humorenii vor găsi jucătorii și banii de care au nevoie, și că vor reuși să aibă o prestație onorabilă în primul eșalon al rugby-ului românesc. Succes!