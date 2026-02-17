Jupân de Pardon

Adevărul este că în perioada în care județul Suceava a fost lovit de ninsori abundente și de ger, Prefectura Suceava nu a stat la gura sobei, ci s-a mișcat pe teren și a comunicat foarte bine. Însă, după ce vremea s-a calmat, instituția condusă de Traian Andronachi a amuțit. Probabil că nu o mai fi făcut lucruri remarcabile, ori poate că limba de lemn cu care comunică o fi fost dată la șlefuit. Limba aceea care transmitea după ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice de la finele lunii trecute: ”Reprezentanții asociațiilor de pensionari au adus în atenție problemele cu care se confruntă seniorii din județ, formulând propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și pentru facilitarea accesului la servicii sociale și medicale. În final, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a subliniat importanța colaborării între instituții și a identificării unor soluții concrete, adaptate nevoilor reale ale persoanelor vârstnice, cu scopul îmbunătățirii calității vieții și al asigurării unor servicii de îngrijire responsabile și adecvate”. Adică, ce?