Găleata de curent

Ministrul Energiei din România, Bogdan Ivan, și deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, s-au întîlnit în Vama Siret cu ministrul Energiei din Ucraina, Denys Shmyhal, pentru a discuta despre investițiile care vor permite alimentarea cu energie electrică a regiunii Cernăuți: ”Poate că ar trebui să fiți și domniile voastre mai înțelegători cu sucevenii care se ocupă cu micul trafic de frontieră. Dacă o să le permiteți să aducă mai mult de un cartuș de țigări în țară, atunci vă lăsăm și noi să treceți cu mai mult de o găleată de curent de persoană”.