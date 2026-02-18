Noul loc de joacă

Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și președintele Curții de Apel Suceava, Adrian Valentin Aparaschivei, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții. Este vorba despre „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar”. În cadrul înțelegerii dintre Inspectoratul Școlar și Curtea de Apel vor avea loc vizite ghidate ale elevilor la instanțele de judecată, organizarea de procese simulate la care elevii participă activ, concursuri de eseuri pe teme juridice, concursuri de desene și materiale vizuale inspirate din educația juridică și activități suplimentare de informare privind drepturile și responsabilitățile cetățenești.

Observînd că elevii nu mai au chef să iasă și să se joace în curtea școlii, domnul Anton s-a gîndit să încerce cu un nou loc de joacă – la Curtea de Apel.

Ori la fotBal, ori la Tribunal