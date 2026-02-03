Jupân de Salon

Așteptarea a luat sfîrșit, dar, atenție!, după nu mai puțin de 25 de ani. După 25 de ani, visul renumitului medic psihiatru Alexandru Paziuc a devenit realitate. La Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc va fi realizat un proiect unic în România, care vizează amenajarea unei sere. Proiectul este derulat în parteneriat cu Fundația Caritabilă ”Orizonturi” din Cîmpulung Moldovenesc și cu Primăria. Acesta este menit să ajute la recuperarea și reabilitarea psiho-socială a persoanelor cu dizabilități psihice și la reintegrarea lor pe piața muncii. Sera urmează să fie amenajată pe terenul de pe strada Al. I. Cuza pe care se află fostele sere ale municipiului. Terenul a fost concesionat de municipalitate Spitalului de Psihiatrie la inițiativa primarului Mihăiță Negură. Finanțarea va fi asigurată de Rotary Club Rarău Bucovina. Proiectul ”Centru Social multifuncțional pentru recuperarea și reabilitarea psihosocială a persoanelor cu dizabilități psihice” a fost inițiat de domnul Paziuc, fost manager al Spitalului de Psihiatrie din Cîmpulung Moldovenesc, care la aflarea veștii că proiectul său, pe care nu l-a abandonat nici o clipă, prinde viață a afirmat: ”Este un vis împlinit”. Metodele inovatoare promovate de doctorul Paziuc la spitalul cîmpulungean sînt apreciate la nivel internațional.