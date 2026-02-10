Jupâni de Salon

61 de elevi suceveni de la 15 școli au obținut rezultate foarte bune la Concursul național interdisciplinar „La școala cu ceas”. Conform Inspectoratului Școlar Suceava este vorba despre o ”competiție de prestigiu” ce vizează disciplinele Geografie și Istorie și care este destinată elevilor din clasele V – VIII. Cea de-a XXVII-a ediție a concursului la care au participat 440 de elevi din toată țara a avut loc la Râmnicu Vâlcea pe 31 ianuarie. Județul Suceava a fost reprezentat de 38 de elevi, dintre care 15 elevi din zona Fălticeni, de la Colegiul Național „Nicu Gane”, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni și Școala Gimnazială „Ep. Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei, precum și 23 de elevi din municipiul Suceava, de la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava și de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava. Toți elevii participanți sînt înscriși în cadrul Centrului Județean de Excelență Suceava. Elevii din zona Fălticeni au fost însoțiți și coordonați de prof. dr. Marcel Porof, prof. Daniel Olariu și prof. Iuliana Moisii, iar echipajul din Suceava a fost coordonat de prof. dr. Bogdan Nistor și prof. drd. Alina Nistor. Felicitări tuturor elevilor și profesorilor!