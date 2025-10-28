Jupâni de Salon

Medicii de la Spitalul Clinic Județean Suceava i-au salvat viața actorului Doru Octavian Dumitru. Acestuia i s-a făcut rău înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l aibă la Onești, a fost internat în spital, după care a fost transportat la Suceava. Acestuia i-a fost îndepărtat un cheag de sînge dintr-un vas sanguin blocat. La distanță de cîteva ore, medicii suceveni i-au salvat viața unui pacient în vîrstă de 53 de ani diagnosticat cu accident vascular cerebral – AVC ischemic acut, care a fost transferat de la Iași, dupa efectuarea trombolizei, pentru tratament endovascular de urgență. După efectuarea cu succes a procedurii de recanalizare endovasculară cerebrală, pacientul a prezentat un infarct miocardic acut anterior, care a impus intervenția promptă a echipei din Secția de Cardiologie și Laboratorul de Cardiologie Intervențională. Prin mobilizarea rapidă și coordonarea eficientă a echipelor medicale, pacientul a beneficiat de tratament de urgență complet, atît neurologic, cît și cardiologic. Programul național destinat tratamentului rapid al accidentului vascular ischemic funcționează la Suceava în regim de permanență de 4 ani.