Jupâni de Salon

Fundația Umanitară Assist și-a propus să strîngă bani pentru a renova sala de spectacole „Ion Carp Fluerici” a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, ”un spațiu simbolic pentru cultura și educația artistică a comunității noastre”. Fundația a găsit o metodă inedită de a face acest lucru, donatorul alegîndu-se și cu altceva în afară de o strîngere de mînă și de un ”mulțumesc”. Fiecare donator primește o lucrare semnată de maestrul Virgiliu Parghel, ”una dintre personalitățile marcante ale artei plastice contemporane. În cadrul acestei campanii, artistul a donat Fundației Umanitare ASSIST 100 de schițe, crochiuri, pasteluri și acuarele din diferite perioade de creație, unele datând încă din anul 1974, precum <Biserica Sf. Dumitru din Suceava> și până în anul 2023, precum <Muză cu pisic>. Povestea maestrului Virgiliu Parghel este strâns legată de Suceava, oraș în care a fost profesor de desen în perioada 1979 -1990. Acum poți fi și tu parte din această poveste a artei, generozității și educației”. Felicitări Fundației și, evident, maestrului Parghel! (Foto: Revista Tango)