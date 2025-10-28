Jupân de Pardon

Marian Ilie a apărut inclusiv în presa centrală, dar nu pentru ce face el pe teren în calitate de căpitan al echipei de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava, ci pentru că s-a îmbătat și a intrat cu mașina într-un stîlp din centrul Sucevei. După ce informația a fostă făcută publică, Cetatea a transmis un comunicat în care arată, printre altele: ”Clubul și finanțatorii privați se delimitează ferm de orice comportament care contravine valorilor sportului, disciplinei și respectului față de lege. Incidentul relatat reprezintă o faptă strict personală, petrecută în afara cadrului sportiv și fără nicio legătură cu activitatea clubului sau cu vreun eveniment organizat de acesta”. Ai 22 de ani, Mariane, și lumea se aștepta de multă vreme să faci lucruri importante pe terenul de fotbal, dar a cam așteptat degeaba. Se aștepta pentru că se spune că ai talent. Mariane, mai uită-te și tu prin presă și vezi că, de exemplu, portarul Adrian Mircea și interul stînga Ianis Chiruț, de la CSU Suceava, sînt convocați la Naționala U17 de handbal masculin, pentru preliminariile Campionatului European de anul viitor. Ai ajuns la 22 de ani, Mariane! Păcat, Mariane.