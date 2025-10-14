Jupâni de Salon

Patru cercetătoare de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava au conceput un ambalaj biodegradabil.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top, decanul Facultății de Inginerie Alimentară Suceava, Mircea Oroian, a declarat: ”Trendul mondial este de a înlocui plasticul cu materiale care să fie biodegradabile, într-o perioadă mult mai scurtă de timp, astfel încît impactul pe termen lung asupra mediului să fie mult mai redus. (…) Domnișoarele de la mine de la facultate au dezvoltat un ambalaj pe bază de pectină în care au încorporat doze diferite de miere de albine și propolis, pentru a mări și perioada de valabilitate a produsului ambalat. Pectina este o fibră solubilă care se găsește în coaja merelor și a citricelor”. Totodată, doctoranda Georgiana Tîrnovan a dezvoltat o nouă metodă pentru identificarea falsificării uleiului de nucă prin substituirea cu uleiuri mai ieftine. Cercetare se face. Acum mai trebuie și ca rezultatele cercetărilor să fie puse în practică de cine are nevoie de acestea.