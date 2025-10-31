Pretențiile mari ale celor mai mari

Jandarmii suceveni au fost alături de elevii și preșcolarii din județ, în cadrul programelor ”Școala altfel” și ”Săptămîna verde”. Peste 100 de unități de învățămînt din județul Suceava au desfășurat cele două programe, potrivit purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului Școlar Județean, profesoara Tatiana Vîntur. Potrivit jandarmilor suceveni, ”momentul cel mai așteptat de cei mici a fost, bineînțeles, întîlnirea cu camaradul nostru patruped Ava, cîinele de căutare-salvare al Jandarmeriei Suceava, care a reușit să cucerească inimile tuturor prin inteligență și blîndețe”.

Asta a mers la cei mici, pentru că dacă jandarmii s-ar fi riscat să se ducă și elevii mai mari, atunci ar fi încurcat-o, pentru că aceștia ar fi avut pretenția să o vadă pe Ava Max, și de unde atîția bani pentru a o invita la Suceava pe cîntăreața americană?

