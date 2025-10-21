Jupâni de Salon

Cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional de fotbal devenit între timp om de afaceri în domeniul agricol și alimentar, a venit de la Vaslui la Suceava și a salvat de la moarte fabrica de pîine a municipiului reședință de județ. De atunci, Mopan-ul a hrănit milioane de oameni. Este vorba despre cei care au cumpărat pîine de la Mopan, dar și despre cei care au cîștigat salarii lucrînd la această fabrică. Numai în ultimii cinci ani, Mopan a făcut la Suceava investiții de 30 de milioane de euro și are trei unități de lucru: ”Fabrica de produse congelate”, ”Fabrica de specialități pîine și patiserie” și ”Fabrica de pîine”. Pe 16 octombrie, în prezența a numeroși invitați, printre care reprezentanți ai partenerilor de afaceri și doi foști miniștri ai Agriculturii, Mopan a lansat noua gamă – “Pîinea Bună”, care este realizată cu maia naturală și cu făină din morile proprii. Spor la treabă în continuare!