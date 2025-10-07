Jupân de Pardon

În România, pe partea de legume și fructe, avem, printre altele, roșiile de Galați, pepenii de Dăbuleni și varza de Milișăuți. Chiar dacă nu mai este rentabil ca în urmă cu cîțiva ani, totuși, oamenii din comuna avansată la statutul de oraș pe vremea cînd România își dorea să intre în Uniunea Europeană, iar autoritățile doreau să convingă Bruxelles-ul că la noi sînt condiții de trai din ce în ce mai bune, încă mai cultivă varză. Cultivă pentru ei, dar și pentru a o vinde, crudă sau murată. Piața de la Milișăuți, situată la ieșirea din localitate spre Suceava, este plină de varză și nu sînt puțini sucevenii sau locuitorii altor județe care merg să se aprovizioneze de acolo, de unde mai pot cumpăra în cantități mari ceapă sau cartofi. Din păcate, celebra varză de la Milișăuți se vinde într-o piață care arată ca o piață din Kîrghistanul profund. Atunci cînd plouă, locul se umple de noroi și de bălți. La cît de cunoscută și apreciată este varza de la Milișăuți ar fi nevoie și de o piață care să arate a piață, domnule primar Vasile Cărare. Din respect pentru cultivatorii de varză, dar și pentru cumpărători.