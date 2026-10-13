Jupân de Salon

„Ne bucurăm de performanța elevilor noștri și îi felicităm pe Denis și Sebastian pentru rezultatele obținute, și pentru modul în care au reprezentat colegiul nostru la această competiţie. Felicităm cadrele didactice şi mulţumim Delgaz Grid S.A.”. Acesta este mesajul Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, după ce elevii săi Denis Borhan și Sebastian Pușcaș au fost premiați la Olimpiada Tehnică Delgaz Grid, desfășurată la Mediaș. Denis a cîștigat premiul I, iar Sebastian a obținut mențiunea I. Cei doi elevi de clasa a XI-a de la calificarea Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, în grupa de învăţămînt profesional dual, organizată în parteneriat cu Delgaz Grid, sînt pregătiți de inginerii Virginia Lazăr şi Simon Tapalagă. Într-o țară în care tinerii cam fug de învățămîntul profesional dual, iată doi tineri care sînt hotărîți să învețe o meserie care este foarte căutată și care, cu siguranță, le va aduce satisfacții profesionale și materiale importante. Pe lîngă elevii cu rezultate bune la mate, fizică, istorie și chimie trebuie felicitați și elevii cu rezultate deosebite la meserii. Și, evident, și profesorii lor.