Jupân de Salon

Numai mîine nu-i poimîine, iar Moș Nicolae va trebui să pună ceva în ghete, iar Moș Crăciun va trebuie să lase ceva sub bradul de Crăciun. Or, la cîte ghete și la cîți brazi sînt, Moș Nicolae și Moș Crăciun au nevoie de ajutor. Și în acest an, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se oferă să ajute în cadrul celei cea de-a VII-a ediții a campaniei caritabile „Un Crăciun pentru fiecare”. Campania ”urmărește sprijinirea persoanelor aflate în situații de risc și vulnerabilitate socială, îndeosebi a vârstnicilor singuri, bolnavi sau cu venituri modeste, precum și a copiilor proveniți din familii numeroase ori defavorizate, pentru care apropierea sărbătorilor de iarnă aduce, adeseori, și grija lipsurilor materiale. Prin această inițiativă, persoanele vârstnice vor primi alimente neperisabile și medicamente, iar copiii – îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite sezonului rece”. La rîndul ei, Arhiepiscopia are nevoie de ajutor și așteaptă donații în conturile deschise la BCR – Sucursala Suceava: Lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014; Euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110; Titular cont: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților; Detalii plată: Un Crăciun pentru fiecare.