- 19 infracțiuni constate ș 6 rețineri în arest, în cadrul acțiunii ”Bachus”. O femeie, printre șoferii cu cele mai mari alcoolemii.
- O femeie cu trei copii din Fundu Moldovei a fost scoasă din casă de soț în urma unui scandal izbucnit de la divorț.
- Beat la volan și fără permis, găsit cu patru minori în mașină pe drumul de la discotecă spre casă.
- Doi bărbați, răniți cu un cuțit în urma unui conflict izbucnit în fața unui restaurant din Rădăuți. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor.
- Nepot în arest după ce a furat economiile bunicii și le-a pierdut la jocuri de noroc.
- Doi tineri șoferi, fugari de poliție, reținuți în arest și ”premiați” și cu amenzi importante.
- Alți patru vameși, dintre care trei de la Siret, dar și un polițist de frontieră, cercetați de DNA Suceava pentru luare de mită.
- Arestat pentru ultraj după ce a aruncat cu un topor înspre trei polițiști.
- Aproape 1.000 de vape-uri care urmau să ajungă la Londra, confiscate la Vatra Dornei.
- 3 ani de pușcărie pentru un tînăr judecat a doua oară pentru conducere fără permis.
- Doi mecanici, prinși în timp ce furau motorină dintr-o locomotivă.
- Prinși de polițiști după ce au înșelat cu o sumă de bani o bătrînă, prin metoda care continuă să fie eficientă de ani de zile.
- Tînără de 17 ani pasageră într-un autobuz, rănită după o coliziune cu o autoutilitară.
- Pieton acroșat de o mașină condusă de un șofer de 72 de ani, pe Calea Unirii din Suceava.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă