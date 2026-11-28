19 infracțiuni constate ș 6 rețineri în arest, în cadrul acțiunii ”Bachus”. O femeie, printre șoferii cu cele mai mari alcoolemii.

O femeie cu trei copii din Fundu Moldovei a fost scoasă din casă de soț în urma unui scandal izbucnit de la divorț.

Beat la volan și fără permis, găsit cu patru minori în mașină pe drumul de la discotecă spre casă.

Doi bărbați, răniți cu un cuțit în urma unui conflict izbucnit în fața unui restaurant din Rădăuți. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor.

Nepot în arest după ce a furat economiile bunicii și le-a pierdut la jocuri de noroc.

Doi tineri șoferi, fugari de poliție, reținuți în arest și ”premiați” și cu amenzi importante.

Alți patru vameși, dintre care trei de la Siret, dar și un polițist de frontieră, cercetați de DNA Suceava pentru luare de mită.

Arestat pentru ultraj după ce a aruncat cu un topor înspre trei polițiști.

Aproape 1.000 de vape-uri care urmau să ajungă la Londra, confiscate la Vatra Dornei.

3 ani de pușcărie pentru un tînăr judecat a doua oară pentru conducere fără permis.

Doi mecanici, prinși în timp ce furau motorină dintr-o locomotivă.

Prinși de polițiști după ce au înșelat cu o sumă de bani o bătrînă, prin metoda care continuă să fie eficientă de ani de zile.

Tînără de 17 ani pasageră într-un autobuz, rănită după o coliziune cu o autoutilitară.