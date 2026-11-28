Viluț Mezdrea, primarul localității Poiana Stampei, una dintre cele mai dezvoltate comune din județul nostru, și nu numai, spune că noua investiție importantă vizează implementarea unui proiect turistic cu ciclodrezine.

Habar nu aveam ce înseamnă, dar m-am interesat și am aflat că ciclodrezinele sînt vehicule feroviare ușoare, acționate prin pedalare de către pasageri, folosite pentru plimbări turistice pe linii de cale ferată îngustă dezafectate sau abandonate.

Păi, bine, domnule primar, dar e frumos să puneți turiștii la treabă? Ei vin la Poiana Stampei să se relaxeze, și nu să pedaleze, pentru că sînt sătui de cît ”pedalează” tot anul la serviciu, la cumpărături, la dus copilul la școală și la luat copilul de la școală.

Ped`ale carnavalului