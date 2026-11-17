Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava a cîștigat premiul I la categoria „Parteneriat Educație – Industrie de Excelență” în cadrul Galei Inovației și Performanței în Învățămîntul Dual, desfășurată la Palatul Cotroceni. Premiul reprezintă răsplata unei munci începute cu 9 ani în urmă: ”Am început organizarea învățământului dual în anul 2017, printr-un parteneriat cu compania Ambro. De atunci, am extins colaborările cu numeroși parteneri economici și instituționali, printre care Railex, Conbucovina, Sumec, Trutzi, Sidem, Global Design, Linda, Delgaz Grid, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava și Primăria Municipiului Suceava”. În cadrul galei, directoarea Maria Teodereanu a evidențiat evoluția colegiului, de la 660 de elevi în anul 2017 la 945 în prezent. În cadrul unei dezbateri recente, ministrul Educației, Sorin Costreie, spunea că ”în sistemul nostru de învățământ, a merge la dual este văzut de societate, părinți, comunitate, ca un eșec”. Într-o țară în care există o astfel de mentalitate, să dai drumul unor programe de învățămînt dual și să te ții de ele, cu succes, reprezintă o adevărată performanță. Felicitări!