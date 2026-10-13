Jupân de Pardon

Curtea de Apel Suceava a respins apelul formulat de ACET S.A. împotriva ordonanței președințiale prin care Tribunalul Suceava, la solicitarea Orașului Solca, reprezentat în instanță de avocatul Traian Andronachi, omul lui Gheorghe Șoldan, a dispus suspendarea executării unei hotărîri a AGA. Decizia AGA are legătură cu menținerea sau înlocuirea a doi dintre membrii Consiliului de Administrație al ACET, Consiliu care hotărăște cine este dircetorul general al operatorului regional de apă și canal: Lorand Ercse, omul președintelui Consiliului Județean și al PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, sau Florin Olaru, omul primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care este suspendat din PSD pînă în luna iulie a anului viitor. Deocamdată, la butoane se află Lorand Ercse. Sînt informații că războiul dintre cele tabere va continua și că, în cîteva zile, va reveni la conducerea operatorului de apă și canal Florin Olaru. Așadar, haosul și, implicit, bătaia de joc la adresa ACET continuă. Bine că încă mai beneficiem de servicii de apă și canal.