Printre lucrurile care funcționează bine în municipiul Suceava se numără transportul public de persoane, care s-a extins în întreagă Zonă Metropolitană. Cu o flotă de autobuze integral electrică, societatea de transport public local TPL acoperă foarte bine toate traseele, oferind condiții de călătorie foarte bune la prețuri rezonabile. De aceea, nu este de mirare că TPL Suceava a primit premiul pentru „Cel mai bun proiect de transport public metropolitan din România” la Premiile Transportului Public din România 2026. Ediția a IV-a a avut loc la București, pe 19 noiembrie 2026, în cadrul ROPAT – Congresul Național al Transportului Public, organizat de Asociația Română Smart City. Conform TPL, ”acest rezultat nu ar fi fost posibil fără Municipiul Suceava, care a susținut constant dezvoltarea transportului public, și fără echipa Direcției de Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei”. TPL mai mulțumește ”autorităților locale din Zona Metropolitană Suceava, întregii echipe TPL (șoferi, personal tehnic, dispeceri și colegi din administrație) și pasagerilor care aleg zilnic transportul public”.