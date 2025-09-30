Jupân de Salon

La cei 39 de ani ai săi, chirurgul urolog Ionuț Jurchiș a ales libertatea. Libertatea de a hotărî să nu se mai ocupe de conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava, pentru a se putea dedica profesiei sale. La finalul celor șase luni de interimat, domnul Jurchiș și-a dat seama că în calitate de manager al spitalului consumă foarte mult timp și energie, și este ținut departe de meseria pentru care s-a pregătit atîția ani. Ca manager, domnul Jurchiș are meritul de a fi reușit să aducă noi cadre medicale și de a acoperi, astfel, unele ”găuri” la diferite specializări, și să continue într-un ritm susținut diferite proiecte de investiții. La despărțirea de managerul Ionuț Jurchiș, vicepreședintele Consiliului Județean (instituție în subordinea căreia se află spitalul) Nicolae Robu a spus: „Îi mulțumim domnului dr. Ionuț Jurchiș pentru responsabilitatea cu care și-a asumat această misiune dificilă și pentru rezultatele evidente pe care le-a avut. Am înțeles dorința lui de a se întoarce în mijlocul pacienților săi și îi respectăm decizia, chiar dacă planurile noastre erau să continuăm împreună”.