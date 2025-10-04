Jean Reno, de pe marile ecrane în paginile literaturii: interviu în premieră în România, pentru Cooltura Mall

„Iubesc dragostea. Cred în dragoste, în primul rând. Ştiu că ea îţi poate schimba viaţa deoarece am trăit eu însumi experienţa de a întâlni o persoană deosebită”, declară în exclusivitate actorul Jean Reno despre principala sursă de inspirație a romanului său de debut, Emma, publicat la Editura Trei, într-un interviu video oferit în premieră în România platformei Cooltura Mall.

Special pentru publicul din România, cel care a știut că vrea să devină actor încă de la 12 ani, fascinat de povești, dezvăluie cu această ocazie cum a trecut în pandemie de la personajele interpretate pe marele ecran la cele create de el însuși, în calitate de scriitor sau de „povestitor”, după cum se caracterizează el însuși.

Renumit atât pentru roluri dramatice precum „Le Grand Bleu”, „Léon” și „Nikita”, de acțiune „Mission: Impossible” sau „Da Vinci Code”, cât și pentru interpretarea savuroasă în roluri de comedie precum cele din filmele „Wasabi”, „Tais Toi!”, „Pink Panther”, „L’enquête corse”, Jean Reno a reușit, cu acest prim roman, să surprindă și să cucerească atât iubitorii de literatură, cât și criticii de specialitate. Iar ce l-a surprins pe el, după cum mărturisește pentru Cooltura Mall, a fost succesul pe care povestea Emmei, o îmbinare perfectă între o poveste de dragoste și o lume periculoasă a spionajului, secretelor, armelor și morții, a avut-o în rândul publicului feminin. „Nu am realizat asta iniţial, când romanul a început să mi se înfiripe în minte, că era o perspectivă mai curând feminină decât masculină. Mă bucură acest lucru, înseamnă că am o sensibilitate care mă ajută, şi mă bucur că femeile apreciază povestea de dragoste din roman şi povestea Emmei”.

Ritual de scris: există vreunul?

În ceea ce privește munca de creație, actorul mărturisește că nu are ritualuri și că totul a început pentru că pur si simplu acțiunea i-a venit de la sine. „Nu sunt genul care forţează lucrurile (…), în fond eu nu sunt scriitor. Nu mă trezesc dimineaţa spunându-mi <Oh, o să scriu povestea asta sau aialaltă>. Cred că e ca şi cum ai găti o supă, ai o oală în care sunt multe poveşti şi le laşi să fiarbă şi uneori mergi mai departe cu una dintre ele, apoi te opreşti şi alegi o alta, eu aşa lucrez. E ca şi cum ai avea o grădină mare cu tot soiul de zarzavaturi şi le vezi cum îţi cresc în minte, dacă pot să folosesc această imagine”, astfel că, din punctul lui de vedere lucrurile trebuie să decurgă natural.

Jean Reno urmează să continue povestea Emmei în cel de-al doilea roman

Cu o carieră internațională amplă, de peste 46 de ani în domeniul cinematografiei, actorul Jean Reno a portretizat-o pe Emma, în acest prim volum cu drepturi de traducere vândute în peste 20 de țări și un prim tiraj de 30.000 de exemplare, ca pe o femeie „care își transformă talentul și trecutul dureros în cea mai mare forță. O femeie care își ia destinul în propriile mâini și trăiește o adevărată metamorfoză”. El a declarat, de asemenea, în interviu că aventura protagonistei va continua și că începând din luna septembrie, după ce revine de pe platourile de filmare, se va dedica scrierii celui de-al doilea roman în care viața Emmei continuă cu alte aventuri.

Emma va fi și ecranizată, într-un serial

Cartea cunoscutului actor a atras atenția și producătorilor, astfel că subiectul va fi ecranizat într-un serial. Reno declară că el nu va avea o implicare în acest proiect „deoarece nu cred că există un rol pentru mine în poveste şi nu vreau să mă implic. Am vândut drepturile unei companii de producţie şi știu doar că va fi un serial în limba franceză”.

Ce alte surse de inspirație a avut, dacă se gândește și la subiecte diferite pentru viitoarele cărți, ce oameni au contribuit la formarea sa profesională și personală, ce apreciază cel mai mult la oameni, dar și la ce proiecte cinematografice lucrează în prezent, Jean Reno dezvăluie detalii în interviul oferit în premieră în România pentru CoolturaMall.

JEAN RENO (Juan Moreno y Herrera Jiménez) s-a născut pe 30 iulie 1948 în Casablanca, Maroc, din părinți spanioli refugiați în Africa pentru a scăpa de regimul fascist al lui Franco. A debutat în cinematografie în 1978, cu rolul din L’Hypothèse du tableau volé. De atunci a jucat în peste o sută de filme, piese de teatru și seriale TV, cu prestații notabile în Le Grand Bleu, Léon și Nikita. Vorbește fluent limbile engleză, franceză, spaniolă și italiană. Emma este romanul său de debut, publicat la Editura Trei, în colecția Fiction Connection.

Editura Trei