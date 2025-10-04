Măturătorul de presă

Doi hoți, arestați după ce au intrat într-un magazin cu măști pe față și l-au golit de motoferăstraie.

Șofer beat turtă, prins de polițiști după ce a întors peste linia dublă continuă, în centrul Sucevei.

O italiancă și un ucrainean, surprinși în PTF Siret la volanul unor mașini radiate.

Fată de 15 ani, readusă acasă de polițiști după ce fugise cu iubitul pentru a sta la o fermă.

Un bărbat din Mitocu Dragomirnei l-a lovit pe iubitul surorii sale pentru că asculta muzica prea tare.

Două persoane rănite în urma unui accident între un tractor și un BMW, la Bănești.

O adolescentă ce se afla pe capota unei mașini a fost rănită grav în timpul unor drifturi. Suspiciuni de consum de droguri.

Din penitenciar, Alexandru Huțuleac, individul condamnat pentru că a lovit un polițist cu sabia în cap, se plînge că a fost abuzat.

Sucevean condamnat pentru trafic de droguri, după furturi, tîlhării, ultraj și chiar evadare din sala de judecată.

Arestat după ce a condus fără permis, deși a fost trimis în judecată deja de două ori pentru fapte similare.

Un bătrîn de 88 de ani din Cîmpulung Moldovenesc, victima unui furt de aproape 50.000 de lei. Autorul, un bărbat de 76 de ani, prins și plasat sub control judiciar.

Casa în care stau 11 copii, salvată din incendiul care a distrus anexa în care erau 15 biciclete, un tractor de cosit iarba și un ATV.