Măturătorul de presă

- Doi hoți, arestați după ce au intrat într-un magazin cu măști pe față și l-au golit de motoferăstraie.
Șofer beat turtă, prins de polițiști după ce a întors peste linia dublă continuă, în centrul Sucevei.
- O italiancă și un ucrainean, surprinși în PTF Siret la volanul unor mașini radiate.
Fată de 15 ani, readusă acasă de polițiști după ce fugise cu iubitul pentru a sta la o fermă.
Un bărbat din Mitocu Dragomirnei l-a lovit pe iubitul surorii sale pentru că asculta muzica prea tare.
- Două persoane rănite în urma unui accident între un tractor și un BMW, la Bănești.
O adolescentă ce se afla pe capota unei mașini a fost rănită grav în timpul unor drifturi. Suspiciuni de consum de droguri.
- Din penitenciar, Alexandru Huțuleac, individul condamnat pentru că a lovit un polițist cu sabia în cap, se plînge că a fost abuzat.
Sucevean condamnat pentru trafic de droguri, după furturi, tîlhării, ultraj și chiar evadare din sala de judecată.
- Arestat după ce a condus fără permis, deși a fost trimis în judecată deja de două ori pentru fapte similare.
- Un bătrîn de 88 de ani din Cîmpulung Moldovenesc, victima unui furt de aproape 50.000 de lei. Autorul, un bărbat de 76 de ani, prins și plasat sub control judiciar.
- Casa în care stau 11 copii, salvată din incendiul care a distrus anexa în care erau 15 biciclete, un tractor de cosit iarba și un ATV.
Mort de beat, și-a dus copilul la grădiniță, iar apoi a intrat cu mașina într-un pod de beton.
