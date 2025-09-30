Jupân de Pardon

Apele care au făcut ravagii la Broșteni în noaptea de 27 spre 28 iulie au scos la suprafață niște uscături. După numai cîteva zile de la dezastru, Primăria Broșteni spunea că ”în ultimele ore am fost martori la un val de nesimțire greu de descris: persoane care nu au fost afectate direct de viitură, dar profită pentru a ridica pături, mâncare, haine și ajutoare destinate oamenilor care AU PIERDUT TOTUL. A nu avea apă potabilă în aceste zile este o problemă reală și gravă, pe care încercăm să o rezolvăm pentru toată comunitatea. Dar a lua ajutoare destinate copiilor rămași fără casă, bătrânilor evacuați, familiilor care nu mai au acoperiș deasupra capului și dorm pe unde pot este rușinos, egoist și complet inacceptabil!”. A trecut ceva vreme de atunci și s-au reparat drumuri și case, și s-a făcut curățenie prin localitate și prin curțile oamenilor, însă nu au dispărut și toate uscăturile. Prefectul Traian Andronachi a declarat că, săptămîna trecută, un cetățean din Broșteni a venit să se plîngă că pagubele pe care le-a suferit nu au fost evaluate și că nu primise bani, însă prefectul i-a demonstrat, cu acte, contrariul. Trist.